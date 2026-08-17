Павел Малков, фото: правительство Рязанской области
Общество

Павел Малков поручил устранить недостатки после проверки Шиловской поликлиники

Олеся Чугунова
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Представители «Народного контроля» с местными жителями провели мониторинг лечебного учреждения в поселке Шилово. Были проинспектированы доступность учреждения, состояние помещений и уровень сервиса.

По итогам осмотра внешних условий выяснилось, что инфраструктура в основном отвечает требованиям: остановка общественного транспорта находится в пешей доступности (менее 300 метров), оборудована вместительная парковка, а фасад и территория содержатся в надлежащем порядке. Для удобства пациентов функционирует кнопка вызова дежурного персонала. Однако общественники указали на отсутствие урн и недостаточную навигационную систему, которая затрудняет ориентирование на местности.

Внутренние помещения поликлиники признаны чистыми, коридоры оснащены достаточным количеством мест для ожидания, а санузлы приспособлены для нужд маломобильных групп населения. Среди замечаний — неаккуратное оформление указателей: часть из них представлена бумажными листами, закрепленными скотчем, что требует замены на более информативные и эстетичные стойки.

Что касается непосредственно обслуживания, проверяющие отметили вежливость и внимательность сотрудников. В здании организовано видеонаблюдение, исправно работают тревожные кнопки и пожарные выходы. При входе посетители могут бесплатно воспользоваться бахилами и креслом-каталкой. В то же время в ходе рейда были зафиксированы серьезные недочеты: отсутствие охраны на входе, а также отсутствие кнопок вызова в туалетных комнатах.

В ходе бесед с пациентами выяснилось, что горожане в целом довольны работой врачей и медперсонала, но сетуют на длительные сроки ожидания при записи на прием к профильным специалистам и на очереди, возникающие в аптечном пункте.

«Во время проверки поговорили с посетителями. Люди положительно отзываются о врачах и персонале, но отмечают долгое ожидание записи к узким специалистам и очереди в аптечном пункте», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

По результатам мероприятия был составлен перечень выявленных нарушений. Организаторы проверки взяли на себя обязательство проконтролировать их устранение и намерены посетить учреждение повторно для оценки проделанной работы. Присоединиться к числу общественных инспекторов можно через официальный портал проекта.

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