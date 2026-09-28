Платежи за ЖКУ вырастут на 60% за пять лет

Министерство экономического развития Российской Федерации актуализировало долгосрочные макроэкономические ожидания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно пересмотренному прогнозу ведомства, рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ в ближайшие пять лет окажется более существенным, чем предполагалось ранее.

К 2029 году средняя нагрузка на семейный бюджет в этой сфере увеличится примерно на 60% по сравнению с базовыми показателями.

Новые ориентиры индексации: рост выше ожиданий

В обновленном сценарии Минэкономразвития заложило более высокие темпы изменения тарифов на среднесрочную перспективу. Если в майской версии прогноза на 2027 год закладывался рост на 8,7%, то теперь эта цифра пересмотрена в сторону увеличения до 11%.

Дальнейшая динамика по годам выглядит следующим образом: 2028 год — ожидаемое изменение тарифов на уровне 8,6%, 2029 год — прогнозируемый рост на 7,6%.

Важно отметить, что эти проценты отражают изменение именно совокупного платежа, который включает в себя оплату газа, электричества, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

Две главные причины пересмотра прогноза

В ведомстве честно объяснили, почему пришлось скорректировать цифры в сторону повышения. На это повлияли два ключевых фактора:

Макроэкономическая реальность. Фактическая инфляция в стране оказалась выше, чем закладывалось в первоначальные расчеты, что автоматически требует корректировки тарифных планов ресурсоснабжающих организаций. Целевые инвестиции в инфраструктуру. Начиная с 2027 года и вплоть до 2029 года, компании, поставляющие тепло и воду, а также занимающиеся водоотведением, получат право на дополнительную надбавку. Ежегодно к их тарифной выручке будет добавляться 1,5%. Эти средства имеют строго целевое назначение: они пойдут на капитальный ремонт и модернизацию изношенных коммунальных сетей, включая замену труб, обновление котельных и насосных станций.

Финансовый расчет: сколько будет платить средняя семья

Аналитики агентства «РИА Рейтинг» перевели процентные прогнозы Минэкономразвития в реальные рубли, рассчитав примерную динамику расходов среднестатистической российской семьи, пишет URA.RU.

Если принять за точку отсчета 2024 год, когда средний ежемесячный платеж составлял около 5 981 рубля (71 772 рубля в год), то дальнейшая картина выглядит так:

2025 год: рост на 12,2% приведет к платежу около 6 713 рублей в месяц (80 556 рублей в год).

рост на 12,2% приведет к платежу около 6 713 рублей в месяц (80 556 рублей в год). 2026 год: при изменении тарифов на 9,9% сумма вырастет до 7 378 рублей в месяц (88 536 рублей в год).

при изменении тарифов на 9,9% сумма вырастет до 7 378 рублей в месяц (88 536 рублей в год). 2027 год: индексация на 11% увеличит средний чек до 8 189 рублей в месяц (98 268 рублей в год).

индексация на 11% увеличит средний чек до 8 189 рублей в месяц (98 268 рублей в год). 2028 год: при росте на 8,6% платеж составит 8 893 рубля в месяц (106 716 рублей в год).

при росте на 8,6% платеж составит 8 893 рубля в месяц (106 716 рублей в год). 2029 год: повышение на 7,6% доведет ежемесячную сумму до 9 569 рублей (114 828 рублей в год).

Региональные особенности и полномочия губернаторов

Эксперты подчеркивают, что приведенные выше цифры являются усредненными по стране. В реальности единого для всех повышения не существует.

Каждый субъект Российской Федерации имеет свои уникальные условия, уровень износа сетей и возможности местного бюджета. Высшие должностные лица регионов (губернаторы) наделены полномочиями принимать решения об индексации в пределах разрешенного федерального правительством коридора отклонений.

Это означает, что в отдельных городах и районах платеж может измениться как сильнее, так и слабее, чем в среднем по региону или по стране. Жителям рекомендуется внимательно следить за официальными постановлениями своих региональных энергетических комиссий, которые обычно публикуются во второй половине года, предшествующего началу действия новых тарифов.