Фото: пресс-служба Сбера
Общество

Сбер в Рязанской области запустил марафон добрых дел к 185-летию банка

Реклама: ПАО "Сбербанк России", ИНН: 7707083893, erid: 2Vtzqw9RAag
Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В преддверии 185-летия Сбера волонтеры Рязанского отделения Среднерусского банка Сбербанка запустили марафон добрых дел. За несколько недель они очистили берег Оки, высадили живую аллею у школы в городе Рыбное и помогли расчистить территорию Старожиловского конного завода после пожара.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Для нас 185-летие — повод сделать что-то важное для родного региона. Волонтерство объединяет людей, а заботиться об истории и о том, что окружает нас каждый день, для нас одинаково важно — в этом и есть смысл марафона добрых дел».

Первым этапом марафона стала уборка берега Оки. Волонтеры вышли на участок, где скопились бытовые отходы, оставленные отдыхающими, остатки растительности и стихийные свалки. Сотрудники Сбера собирали мусор в мешки, разбирали завалы у кромки воды и вывозили все собранное.

В городе Рыбное к новому учебному году сотрудники Сбера подготовили подарок местной школе: убрали территорию и высадили живую аллею из цветов и зеленых насаждений, которая теперь украшает школьный двор.

Самой масштабной частью марафона стала помощь Старожиловскому конному заводу — объекту культурного наследия федерального значения. Завод был построен в конце XIX века Павлом фон Дервизом по проекту архитектора Федора Шехтеля. Готические шпили и псевдорусское узорочье делают его уникальным архитектурным ансамблем, а сам завод остается единственным в мире центром сохранения русской верховой породы.

Екатерина Заикина, сотрудник Рязанского отделения Среднерусского банка Сбербанка:

«После пожара комплексу нужна была помощь с расчисткой, и мы с командой вышли разбирать завалы. Работали на территории, где исторически располагались конюшни и хозяйственные постройки: освобождали подходы к зданиям, чтобы реставраторы могли приступить к обследованию и восстановлению памятника. Для нас это маленький вклад в большую работу по сохранению исторического наследия Рязанской области».

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
88-летняя мать Соседова пересказала страшный звонок с новостью о смерти сына
Следующая статья
Запреты и народные приметы на Артамона Змеевика 25 сентября

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов

Журналист скончался на гастролях, по предварительным данным, упал с лестницы. Официального подтверждения пока нет.
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало...
Новости России

Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Военные потребовали признать журналиста террористом после интервью с лидером запрещённого формирования. Что решил Росфинмониторинг.
Темы
Общество

Павел Малков сообщил о присвоении рязанской поликлинике №14 знака «ПровЕРено»

Команда «Единой России» вместе с жителями проверила городскую поликлинику на Семинарской в Рязани.
Интересное

Запреты и народные приметы на Артамона Змеевика 25 сентября

Считалось, что день оберегает семью от бед.
Культура и события

Рязанская филармония откроет 88-й сезон грандиозным «Реквиемом» Верди

Рязанская филармония приглашает зрителей и представителей прессы на открытие нового, 88-го концертного сезона.
Культура и события

В Рязанском музыкальном театре покажут балет с симфоническим оркестром

Рязанский музыкальный театр приглашает зрителей на вечер балета с симфоническим оркестром — событие, где на одной сцене встретятся две совершенно разные вселенные классического танца.
Общество

Павел Малков назвал Беларусь одним из ключевых партнеров Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с делегацией Республики Беларусь, прибывшей в регион для участия в IX деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области».
Общество

Павел Малков оценил пользу открытия группы кратковременного пребывания детей в РГУ имени С.А. Есенина

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил торжественное открытие группы кратковременного пребывания для детей студентов и преподавателей Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Проект «Помоги маме учиться» стал возможен благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и реализуется в рамках национального проекта «Семья».
Общество

Пострадавшие от атак на склады Wildberries предприниматели могут получить льготный кредит в Сбере

Сбер начал принимать заявки по государственной программе стимулирования кредитования для субъектов МСП, которые пострадали от атак на склады маркетплейсов.
Общество

Татьяна Панфилова оценила финальную стадию благоустройства двора на улице Крупской

Вместе с ней на объекте побывали представители подрядной организации и местные жители.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье