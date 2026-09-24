Рязанская филармония откроет 88-й сезон грандиозным «Реквиемом» Верди

Рязанская филармония приглашает зрителей и представителей прессы на открытие нового, 88-го концертного сезона. Мероприятие пройдет 1 октября в 19:00.

В центре программы — знаменитый «Реквием» Джузеппе Верди. В 2024 году мировая музыкальная общественность отмечала 150-летие со дня первого исполнения этого произведения. Как отмечают искусствоведы, «Реквием» Верди занимает уникальное место в истории жанра: композитор, известный прежде всего как великий оперный драматург, привнес в католическую заупокойную мессу мощное театральное начало. Впервые в истории жанра он добавил к хору и оркестру четырех солистов, превратив богослужебный текст в захватывающую оперно-религиозную драму, где возвышенная скорбь соседствует с картинами Страшного суда.

Сам маэстро, однако, призывал исполнителей к строгости, настаивая, что петь эту мессу нужно не так, как поют оперу. Несмотря на это, современные слушатели отмечают стилистическую близость «Реквиема» к поздним шедеврам Верди, особенно к опере «Аида».

В этот вечер на сцену выйдут:

· Рязанский губернаторский симфонический оркестр;

· Рязанский камерный хор (художественный руководитель — Алексей Ракин, главный хормейстер — Илья Волков);

· Калужский муниципальный камерный хор (хормейстер и дирижёр — Андрей Митрохов);

· Солисты московских музыкальных театров: Юлия Ситникова (сопрано), Сергей Абабкин (тенор), Анна Прилепко (меццо-сопрано) и Юрий Кобяшов (бас).

Исполнители — молодые, но уже заявившие о себе на европейской и российской сцене лауреаты международных конкурсов. Юлия Ситникова и Сергей Абабкин представляют театр «Геликон-опера», Анна Прилепко — Оперный театр Московской консерватории, а Юрий Кобяшов — Молодежную программу Большого театра России.

Возрастное ограничение: 6+