«Октябрьфест», театр и музыка ждут рязанцев. Афиша 19 и 20 сентября

Сентябрьские выходные в Рязани снова обещают быть насыщенными. Можно отправиться на «Октябрьфест», послушать музыку на открытии сезона филармонии или выбрать спектакль для всей семьи. Собрали самые интересные события, которые пройдут в городе 19 и 20 сентября.

19 сентября, суббота

Рязанская филармония

Открытие сезона «Откровение» (6+) – 18:00. Камерный оркестр Рязанской области под руководством Сергея Проскурина представит программу из произведений Мусоргского, Моцарта и Грига. Солистом выступит скрипач Михаил Усов – лауреат международных конкурсов и финалист конкурса имени П. И. Чайковского.

Рязанская ВДНХ

«Октябрьфест» (18+) – с 11:00 до 20:30. На фестивале выступят диджеи Сэм, Никита Максимов, 107й, а также квинтет «На пару слов», группы «ДХ», «Есенин стрит» и «Хулиганы». Гостей также ждёт шоу мультиинструменталиста Артемия Воробьёва. В течение двух дней будет работать гастрозона с осенними блюдами.

ТЮЗ

Спектакль «Чиполлино» (6+) – 11:00. Для зрителей подготовили пластический спектакль по мотивам сказки Джанни Родари.

Спектакль «Живи и помни» (12+) – 18:00. Постановку Нового молодёжного театра из Нижнего Тагила представят по мотивам повести Валентина Распутина. История рассказывает о солдате Андрее Гуськове, который после дезертирства возвращается в родную деревню и тайно встречается с женой Настёной. Через судьбу героев спектакль говорит о любви, войне, вине и невозможности всепрощения.

20 сентября, воскресенье

ТЮЗ

Спектакль «Золотой ключик» (6+) – 14:00. История о деревянном мальчике, который вместе с друзьями – Пьеро, Мальвиной и пуделем Артемоном – преодолевает опасности, раскрывает тайну золотого ключика и побеждает коварного Карабаса Барабаса.

Рязанская ВДНХ

«Октябрьфест» (18+) – с 11:00 до 20:30. В программе – выступления диджеев Сэма и 107, группы «Хулиганы» и шоу мультиинструменталиста Артемия Воробьёва. Также на фестивале будет работать гастрозона с осенней кухней.