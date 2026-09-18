Екатерина Шуранова оценила масштабные изменения в учреждениях Касимовского округа

Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова посетила с рабочим визитом Касимовский муниципальный округ. В ходе поездки она ознакомилась с работой ключевых учреждений культуры и оценила масштаб их преобразований.
Первым пунктом программы стал Касимовский историко-культурный музей-заповедник. Здесь министр подробно обсудила с руководством текущую деятельность учреждения, а также приоритетные задачи по сохранению и популяризации уникального исторического наследия города.
Особое внимание Екатерина Шуранова уделила обновленной Библиотеке №4. Модернизация учреждения прошла в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Теперь пространство полностью отвечает модельному стандарту, предлагая посетителям современные и комфортные условия.
Ярким событием визита стало знакомство со Школой креативных индустрий, созданной на базе Центра культурного развития Касимова. Это второе учреждение такого профиля в Рязанской области. Школа предлагает молодежи четыре современных направления: звукорежиссуру, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику, а также цифровые технологии VR/AR.
Подводя итоги поездки, министр культуры высоко оценила проделанную работу:
«Касимов впечатляет своими масштабными изменениями и новыми культурными пространствами. С главой округа посетили новую Школу креативных индустрий, где молодежь будет реализовывать свои творческие замыслы. Отремонтированная по модельному стандарту библиотека наполнилась жизнью и очень теплой атмосферой, как отметили сами дети. Здесь можно не только почитать у камина, поработать за ноутбуком, но и самому сшить кукол для театральной постановки. Обсудили дальнейшее развитие сферы культуры, фестивальные ресурсы, возможности «Пушкинской карты» и новые межмуниципальные проекты. Когда округ так сильно заинтересован в развитии территории, есть уверенность, что все задуманное обязательно получится!», — резюмировала Екатерина Шуранова.