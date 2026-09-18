Екатерина Шуранова оценила масштабные изменения в учреждениях Касимовского округа

Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова посетила с рабочим визитом Касимовский муниципальный округ. В ходе поездки она ознакомилась с работой ключевых учреждений культуры и оценила масштаб их преобразований.

Первым пунктом программы стал Касимовский историко-культурный музей-заповедник. Здесь министр подробно обсудила с руководством текущую деятельность учреждения, а также приоритетные задачи по сохранению и популяризации уникального исторического наследия города.

Особое внимание Екатерина Шуранова уделила обновленной Библиотеке №4. Модернизация учреждения прошла в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Теперь пространство полностью отвечает модельному стандарту, предлагая посетителям современные и комфортные условия.

Ярким событием визита стало знакомство со Школой креативных индустрий, созданной на базе Центра культурного развития Касимова. Это второе учреждение такого профиля в Рязанской области. Школа предлагает молодежи четыре современных направления: звукорежиссуру, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику, а также цифровые технологии VR/AR.

Подводя итоги поездки, министр культуры высоко оценила проделанную работу: