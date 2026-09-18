Умерла журналистка Наташа Рей, начавшая расследование о поле жены Макрона

В пятницу, 18 сентября, стало известно о кончине французской журналистки Наташи Рей. Как сообщает aif.ru со ссылкой на коллегу журналистки Ксавье Пуссар в социальных сетях, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — написал Пуссар, добавив, что церемония прощания и похороны состоятся на кладбище Сен-Палле.

Наташа Рей получила широкую, но противоречивую известность благодаря продвижению теории заговора о том, что первая леди Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Несмотря на критику и многочисленные судебные иски, журналистка продолжала отстаивать свою позицию.

Стоит отметить, что незадолго до кончины Рей апелляционный суд Парижа вынес решение в ее пользу по делу о клевете против Брижит Макрон. Это решение стало одним из последних громких событий в карьере журналистки.