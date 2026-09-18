Рязанская полиция депортировала четырех иностранцев, совершивших преступления

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области завершили процедуру принудительного возвращения на родину четырех иностранных граждан, находившихся в Центре временного содержания. Мероприятие прошло в рамках усиленного контроля за соблюдением миграционного законодательства в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трое из депортированных лиц являются гражданами среднеазиатских республик. Они недавно освободились из исправительных колоний, где отбывали наказание за совершение тяжких преступлений, включая кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На основании этого в отношении них было принято решение о нежелательности их дальнейшего пребывания на территории Российской Федерации с последующей депортацией.

Четвертый иностранец, также гражданин страны Средней Азии, подвергся процедуре административного выдворения. Такое решение было вынесено органом внутренних дел из-за его неоднократных нарушений правил миграционного учета и пребывания в России.

Организацией процесса занимались сотрудники полиции совместно с судебными приставами. Иностранцев под конвоем сопроводили в московский аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели за свой счет в страны гражданской принадлежности.