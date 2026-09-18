В Рязанской области начал работу Штаб общественного наблюдения за выборами в Госдуму

18 сентября в Рязанской области официально стартовала работа Штаба общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы РФ IX созыва. Он был создан региональной Общественной палатой с целью обеспечения максимальной прозрачности избирательного процесса и оперативного информирования общественности и СМИ.

Штаб разместился на базе библиотеки им. Горького, где оборудован современный зал видеомониторинга и полноценный пресс-центр. В течение всех трех дней голосования (с 18 по 20 сентября включительно) наблюдатели и журналисты смогут в режиме реального времени следить за обстановкой на избирательных участках через систему видеотрансляций. Также в пресс-центре запланирован ряд экспертных пресс-сессий.

Первое заседание Штаба состоялось 18 сентября. В мероприятии приняли участие председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко, заместитель министра территориальной политики региона Наталья Артонкина, председатель Общественной палаты области Наталья Гришина, а также представители политических партий, общественных организаций и Клуба политологов.

Председатель Общественной палаты Наталья Гришина, возглавившая работу Штаба, сообщила, что к выборам подготовлено около 3 тысяч общественных наблюдателей. Вместе с представителями от политических партий они обеспечивают контроль на всех избирательных участках региона.

«Благодаря тому, что сложился опыт и практика подготовки общественных наблюдателей, выборы в Рязанской области пройдут под полным контролем со стороны общественности, – сказала Наталья Гришина. – Видим, что на многих участках царит праздничная, торжественная обстановка. Люди приходят с хорошим настроением», — отметила Гришина.

Председатель регионального Избиркома Андрей Сидоренко подчеркнул, что старт голосования прошел штатно: все участки открылись в 8:00 с исполнения Гимна РФ.

«В Рязанской области все избирательные участки открыты, работа началась в 8 утра с исполнения Гимна Российской Федерации. Все проходит в тихой, спокойной обстановке, все возникающие вопросы решаем на местах. В облизбиркоме провел встречу с электоральными экспертами – представителями иностранных государств. Они ознакомились с организацией работы комиссии, отметили высокий уровень подготовки и соблюдение всех процедур», — резюмировал Сидоренко.

Кроме того, участники заседания отметили высокую активность жителей региона в использовании механизма «Мобильный избиратель», который позволяет гражданам голосовать по месту фактического нахождения, не привязываясь к адресу постоянной регистрации.