Электоральные эксперты из девяти стран посетили Избирком Рязанской области

Избирательная комиссия Рязанской области стала площадкой для международного диалога специалистов по выборам. Делегация из девяти стран, включая Аргентину, Бразилию, Уругвай, Индию, Оман, Марокко, Палестину, Мозамбик и Республику Чад, приехала для обмена опытом в области обеспечения прозрачности и законности выборов.

Председатель Избиркома Рязанской области Андрей Сидоренко в ходе встречи подробно рассказал о механизмах общественного наблюдения во время голосования, особенностях составления и выдачи избирательных бюллетеней, а также о ключевых требованиях к регистрации кандидатов.

Зарубежные эксперты оценили работу регионального избиркома, отметив строгое соблюдение законодательства и процедур.

Встреча прошла в открытой и продуктивной атмосфере. В завершение мероприятия Андрей Сидоренко вручил делегатам памятные подарки. Гости поблагодарили организаторов за возможность ознакомиться с лучшими практиками и выразили желание продолжить сотрудничество между электоральными сообществами различных стран.