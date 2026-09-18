Аркадий Куликов, фото: vk.ru/puppetworld
Новости кино и ТВ

Стала известна причина смерти актера сериала «Кадетство» Аркадия Куликова

Анастасия Мериакри
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В четверг, 17 сентября, на 77-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Аркадий Куликов. Актер, широко известный зрителям по роли в сериале «Кадетство» и многолетней службе в Тверском государственном театре кукол, ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Как сообщили изданию aif.ru в окружении покойного, причиной кончины стало тяжелое заболевание.

«Скорее всего, повлияла болезнь. Он мог прожить еще много лет. Но, как всегда бывает, такие болезни, как инсульт и тому подобные, приводят к плохому исходу», — отметила собеседница издания, добавив, что точная причина смерти еще устанавливается.

Коллеги из Тверского государственного театра кукол, которому Куликов посвятил большую часть жизни, пребывают в шоке от этой утраты. Аркадий Куликов начал свой творческий путь на этой сцене в 1973 году, сразу после окончания Калининского культурно-просветительного училища. Он служил театру более 40 лет и ушел на заслуженный отдых лишь в 2016 году, оставив после себя богатое творческое наследие.

Помимо театральной сцены, Аркадий Куликов запомнился зрителям и по киноролям. Наибольшую всероссийскую популярность ему принесла работа в первом сезоне культового молодежного сериала «Кадетство». Также в его фильмографии числятся картины «Параллельно любви» (2004), «Провинциальные страсти» (2006), «История лётчика» и «Вольная грамота» (2018).

Аркадий Куликов родился 28 мая 1950 года в городе Лихославль.

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