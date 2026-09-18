Глава администрации Рязани проголосовал на выборах в Государственную Думу

В Рязани стартовало трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы. Глава администрации города Борис Ясинский сообщил, что уже с утра посетил свой избирательный участок и отдал голос.

Он подчеркнул, что итог выборов и приоритеты государственной политики на ближайшие пять лет напрямую зависят от активности избирателей.

«От нашей активности зависит итог выборов и то, какая государственная политика, какие задачи окажутся в приоритете на ближайшие пять лет. Поэтому важно, чтобы в выборах приняли участие как можно больше людей: всё сложится из наших с вами голосов», – сказал Борис Ясинский.

Избирательные участки будут работать все три дня – с восьми утра до восьми вечера. Тем, кто не может прийти по состоянию здоровья, возрасту или другим причинам, доступно голосование на дому. Для этого необходимо подать заявку в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Лично, по телефону или через представителя.