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Общество

Глава администрации Рязани проголосовал на выборах в Государственную Думу

Олеся Чугунова
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В Рязани стартовало трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы. Глава администрации города Борис Ясинский сообщил, что уже с утра посетил свой избирательный участок и отдал голос.

Он подчеркнул, что итог выборов и приоритеты государственной политики на ближайшие пять лет напрямую зависят от активности избирателей.

«От нашей активности зависит итог выборов и то, какая государственная политика, какие задачи окажутся в приоритете на ближайшие пять лет. Поэтому важно, чтобы в выборах приняли участие как можно больше людей: всё сложится из наших с вами голосов», – сказал Борис Ясинский.

Избирательные участки будут работать все три дня – с восьми утра до восьми вечера. Тем, кто не может прийти по состоянию здоровья, возрасту или другим причинам, доступно голосование на дому. Для этого необходимо подать заявку в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Лично, по телефону или через представителя.

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