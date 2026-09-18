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Общество

Рязанская область присоединилась к акции ко Дню донора костного мозга

Олеся Чугунова
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С 15 по 21 сентября Рязанская область участвует в Межрегиональной акции, приуроченной к Международному дню донора костного мозга. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Организаторами инициативы выступают Федеральное медико-биологическое агентство России, Федеральное агентство по делам молодежи и движение «Волонтеры-медики». Главной целью является рассказать жителям страны о донорстве костного мозга и мотивировать их пополнить Федеральный регистр.

Как отмечают специалисты, в России проживают более 190 этносов, и у каждого — свой уникальный генетический код. Именно поэтому база доноров должна быть максимально широкой. Это повышает шансы на спасение пациентов, которым нужна пересадка костного мозга. Поиск совместимого донора сначала ведется среди родственников, затем ищут в Федеральном регистре и, если нужно, в Международном регистре доноров костного мозга (WMDA).

Сегодня в Федеральном регистре состоят около 550 тысяч добровольцев со всей страны. В Рязанской области статус доноров костного мозга имеют порядка 450 человек, еще более 90 прошли первичное типирование.

Стать донором может молодежь в возрасте от 18 до 35 лет при отсутствии противопоказаний. Для этого достаточно обратиться на областную станцию переливания крови или подать заявление через портал «Госуслуги».

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