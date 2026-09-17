Армен Бежанян, фото с личной страницы ВК
Новости кино и ТВ

Актёр «Реальных пацанов» 30 метров летел в овраг на трассе под Пермью

Алексей Самохин
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Актёр сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян не пострадал в серьёзном ДТП на трассе в Пермском крае. Подробности аварии он рассказал изданию «Абзац».

Авария произошла на трассе Оса — Пермь. Бежанян начал обгон, машина впереди резко вильнула, и ему пришлось экстренно вывернуть руль влево. Иномарка изменила траекторию, зацепила отбойник и пролетела около 30 метров в овраг.

«Со мной всё хорошо, спасибо, не жалуюсь. Я топнул, чтобы обогнать идущую машину, а она резко вильнула, и мне пришлось рулём дёрнуть влево на автомате. Машина поменяла траекторию и полетела», — рассказал актёр.

Водитель, из-за манёвра которого произошла авария, с места происшествия скрылся. По словам Бежаняна, в ГИБДД ему объяснили, что доказать вину второго участника движения будет сложно: прямого столкновения не было, а видеорегистратор в машине актёра отсутствовал.

«Тяжело, когда тебя оставляют в такой ситуации: человек видел этот манёвр, что я улетаю, и просто уехал. А вдруг в салоне были бы дети или кому-то требовалась скорая помощь?» — поделился актёр.

Автомобиль Бежаняна получил серьёзные повреждения: смялась крыша, выбило стёкла, разнесло переднюю часть машины. По словам артиста, восстанавливать иномарку после такого удара небезопасно.

«Машину можно восстанавливать, только надо посчитать, насколько это целесообразно финансово. Все равно ресурс автомобиля по надёжности будет уже не тот. Поэтому, чтобы и другие тоже не подвергались этим рискам, по мне, лучше просто утилизировать этот автомобиль — и все», — заключил Бежанян.

Актёр планирует оценить экономическую целесообразность ремонта, но склоняется к тому, чтобы сдать машину в утиль ради безопасности.

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