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Новости России

Герой России генерал Грунис погиб через месяц после награды. Это была не просто месть

Алексей Самохин
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16 сентября несколько источников сообщили о гибели гвардии генерал-майора Антона Груниса, командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Информацию подтвердил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушёл в мир иной. Ушёл героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!», — написал Алаудинов. 

Грунис прошёл боевой путь через Чечню, конфликт в Южной Осетии 2008 года, Крымскую весну и операцию в Сирии. В 2021 году он уволился в запас, но после начала СВО вернулся в Вооружённые силы. В 2023 году возглавил штаб 123-й мотострелковой бригады 2-го гвардейского Луганского армейского корпуса, а затем принял командование 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в интервью «Царьграду» заявил, что гибель генерала не была случайной.

«Естественно, ликвидировали, убили абсолютно намеренно, целенаправленно», — сказал Пинчук.

Подробности он раскрывать не стал, отметив, что это вопрос спецслужб, но подчеркнул, что владеет информацией о произошедшем. На вопрос о возможной мести ответил, что причина в другом.

По словам Пинчука, Грунис был одним из самых талантливых и принципиальных боевых командиров, который олицетворял новый облик армии.

«Ликвидация таких, как Грунис, как раз для того, чтобы армия этот новый облик не приобрела», — считает он.

Пинчук отметил, что генерал знал войну в деталях и был командиром манёвра. В Константиновке он действовал нелинейно, планируя операцию как совокупность действий разных подразделений: обходной манёвр оказался болезненным для противника.

«Противник бил по Грунису, чтобы не допустить манёвренной войны с нашей стороны», — сказал Пинчук.

Антон Грунис родился в Казани, окончил суворовское училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. Звание Героя России ему присвоили в конце августа, «Золотую Звезду» лично вручал министр обороны Андрей Белоусов.

«Погиб «Маршал Победы» Антон Грунис, комбриг 4 бригады. 2 ударных крыла FP-1 прилетели в его дом. Били прицельно. Знали куда и когда бить, — написала журналистка Анастасия Кашеварова. — Тот факт. Что противник знал куда и когда бить, говорит о том, что был слив. Враги есть и среди так называемых «своих». За деньги или какой-то интерес, но фронт лишился одного из сильнейших комбригов».

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