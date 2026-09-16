Дело о смерти девочки в новосибирской клинике получило новый поворот

Жительница Алтайского края Елена продолжает добиваться наказания для врачей новосибирской больницы, где в мае 2022 года умерла её шестимесячная дочь после операции по устранению заячьей губы. Новая экспертиза по гражданскому иску выявила недостатки в лечении ребёнка, сообщает «КП-Новосибирск».

Девочку впервые привезли на консультацию в три месяца. Врачи сказали: операцию сделают за один раз, но сначала малышке нужно набрать 7 килограммов для наркоза. К шести месяцам вес набрали, и операцию провели.

После вмешательства мать смогла увидеть дочь лишь на короткое время. Ребёнок дышал сам, но уже находился на подключенных трубках. На следующие просьбы увидеть дочь врачи отвечали, что она без сознания и подключена к ИВЛ. 15 мая 2022 года девочка умерла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, но позже его закрыли. Елена подала гражданский иск и сейчас добивается ответственности медиков через суд.

Результаты новой экспертизы шокировали семью. В заключении указано, что коррекцию анемии, метаболических нарушений и гипопротеинемии провели несвоевременно и в недостаточном объёме. Эти недостатки лечения привели к развитию полиорганной недостаточности у ребёнка.

По словам Елены, у дочери взяли множество анализов, и уже вечером в день операции результаты показывали жизнеугрожающее состояние.

«Нужно было начинать экстренно переливание крови, а не ждать следующего дня. Было упущено время, а такое не могло само пройти. Нужна была помощь, в крайнем случае — перевод в другое лечебное учреждение с необходимым оборудованием. И моего ребёнка могли бы спасти», — считает женщина.

Мать также возмущена поведением одной из врачей на судебном заседании. По её словам, та улыбалась и смеялась во время разбирательства, а на замечание ответила, что вела себя иначе, хотя это видели присутствующие.

«У нас произошло горе в семье, но никакого уважения и желания извиниться не было», — добавила Елена.

Отметим, что в статье нет комментариев со стороны медиков, описана лишь позиция матери умершей девочки.