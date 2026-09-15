Сбросил 5 кг, набрал 10: врач раскрыл ловушку жестких диет

Жесткие диеты вместе с изнурительными тренировками приводят не к похудению, а к набору веса, предупредил врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. Специалист рассказал «Абзацу», что резкий дефицит калорий вводит организм в стресс и запускает механизм быстрого возврата сброшенных килограммов.

По словам врача, на строгие ограничения обычно хватает двух-трех месяцев. После этого срока человек чаще всего срывается и возвращается к привычному питанию. В этот момент организм включает суперкомпенсацию и начинает ускоренно запасать жир про запас.

Калинчев объяснил механизм отскока веса на конкретном примере. Человек может сбросить 5 килограммов на жесткой диете, а затем набрать уже 10 килограммов после ее окончания. Организм запоминает голодный стресс и реагирует на возврат к обычному питанию усиленным накоплением жира.

«Жесткий дефицит калорий, вплоть до голодания, и высокий уровень физической активности могут навредить организму. Для него это стресс, который он запоминает. Обычно человек выдерживает такой режим два-три месяца, а потом все бросает и начинает питаться как раньше», — рассказал Калинчев.

Врач подчеркнул, что короткие периоды строгих диет и активных тренировок не заменяют постоянный режим питания. Для контроля веса важнее регулярность: обычная еда каждый день и умеренная физическая нагрузка без экстремальных перегрузок.

По словам диетолога, такие циклы жестких диет могут повторяться годами. К 40 годам это приводит к тому, что человеку становится все сложнее похудеть привычными способами. Человек разочаровывается и начинает искать быстрое решение с помощью препаратов или операций.

«На самом деле важнее каждый день нормально питаться и поддерживать обычную активность, например проходить около 10 тысяч шагов», — заключил Калинчев.

Эксперт советует не гнаться за быстрым результатом и не загонять организм в жесткие рамки. Спокойное регулярное питание и ежедневная активность работают эффективнее любой строгой диеты на короткий срок.