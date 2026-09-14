Почка отказала у мужчины после многолетнего приёма протеина

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского прооперировали пациента, чье увлечение спортивным питанием привело к тяжелой почечной недостаточности. Случай стал наглядным предупреждением об опасности бесконтрольного потребления высокобелковых добавок.

Мужчина на протяжении нескольких лет ежедневно употреблял протеиновые добавки, совмещая их прием с интенсивными тренировками несколько раз в неделю. Спустя время у пациента начали проявляться первые тревожные симптомы: стойкое повышение артериального давления, сильные головные боли и появление белка в моче.

Несмотря на признаки ухудшения, состояние пациента быстро прогрессировало, что потребовало экстренного медицинского вмешательства. Мужчине был назначен гемодиализ, а впоследствии для спасения жизни потребовалась сложная операция по пересадке почки.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей и проходит курс реабилитации. Специалисты отмечают, что уже через несколько месяцев ему будет разрешено постепенно возвращаться к физическим нагрузкам, однако это возможно только при строгом соблюдении всех медицинских рекомендаций.