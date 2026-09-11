Эксперты рассказали, как пройти процедуру ЭКО по ОМС и стать родителями

Вокруг процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) до сих пор существует множество мифов. Один из самых устойчивых — это баснословная дороговизна и недоступность для обычных семей. Однако реальность давно изменилась: возможность сделать ЭКО бесплатно по полису ОМС существует в России с 2013 года.

Государство активно поддерживает семьи, желающие стать родителями. Только в 2025 году по ОМС было выполнено более 116 тысяч процедур, благодаря которым на свет появились 32 625 детей.

«За первые семь месяцев текущего года по ОМС уже выполнено 69,8 тысячи процедур ЭКО. Такая динамика подтверждает востребованность процедуры среди российских семей, а также эффективность принимаемых мер по повышению доступности медицинской помощи и поддержке рождаемости в стране», — подчеркивает Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Вместе с экспертами системы ОМС разбираемся, как получить направление, какие существуют правила и за что все-таки придется заплатить.

Кому положено: показания и ограничения

ЭКО проводят строго по медицинским показаниям, которые закреплены в нормативных документах. Направление выдается в следующих случаях:

Неэффективность классического лечения бесплодия в течение 12 месяцев (для женщин до 35 лет) или 6 месяцев (для женщин старше 35 лет).

Состояния, при которых ЭКО дает объективно больше шансов на беременность, чем другие методы.

Наличие наследственных заболеваний (требуется преимплантационная генетическая диагностика).

Сексуальные дисфункции.

ВИЧ-инфекция у одного из партнеров.

Противопоказания: К ним относятся острые воспалительные процессы, тяжелые соматические патологии (например, декомпенсированные пороки сердца или тяжелая почечная недостаточность), а также психические расстройства, при которых вынашивание беременности опасно для жизни женщины. При онкологии решение принимается индивидуально совместно с онкологом.

Ограничения: Иногда перед ЭКО требуется предварительное лечение (например, удаление субмукозной миомы матки). Кроме того, ЭКО по ОМС с собственными ооцитами не проводят при критически сниженном овариальном резерве. В таком случае потребуются донорские клетки, и программа ОМС будет скорректирована.

Влияют ли возраст и штамп в паспорте?

Это еще один популярный миф. Сам по себе возраст не является препятствием — врачи оценивают общую способность женщины к вынашиванию беременности и состояние ее здоровья.

Официальный брак также не требуется. Пациентка может проходить лечение одна (если использует донорский материал) или с партнером, с которым не состоит в браке.

«Эти положения закреплены в нормативных документах. Обследование мужа или мужчины, не состоящего в браке с женщиной, давшего совместно с ней информированное добровольное согласие на применение ЭКО, проводится также бесплатно в рамках ОМС», — разъясняет Антон Устюгов, заместитель генерального директора СМО «Капитал МС».

Пошаговый алгоритм: от диагноза до направления

Первичное обследование всегда начинается с обращения в женскую консультацию по месту жительства. По правилам, установление причин бесплодия и сбор необходимых анализов не должны занимать более 6 месяцев.

1.Обследование: Сдача анализов обоими партнерами.

2. Диагноз: Врач подтверждает диагноз «бесплодие».

3. Пакет документов: Формируется выписка из медицинской карты.

4. Направление: При отсутствии противопоказаний лечащий врач выдает направление на программу ЭКО (или перенос криоконсервированных эмбрионов) в рамках ОМС.

Выбор клиники и сроки ожидания

Пациентка имеет законное право самостоятельно выбрать клинику, входящую в реестр организаций, работающих по ОМС.

«Выбор медицинской организации – это исключительное право пациентки. Комиссия не может распределять квоты автоматически или принудительно направлять женщину в конкретный центр. Если в выбранной клинике закончились объемы, женщину обязаны включить в лист ожидания, либо она может выбрать другую клинику», — отмечает Антон Устюгов.

Законодательство позволяет проходить ЭКО по ОМС в другом регионе, если в вашем субъекте нет нужной клиники или очереди слишком длинные. Каждый регион ежегодно публикует обновляемый перечень участвующих медорганизаций.

Сколько ждать?

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других крупных городах ожидание обычно составляет 1–2 месяца. В регионах с небольшим числом клиник — 3–6 месяце.

Важно: С 2024 года квоты в приоритете направляются в клиники, которые за прошлый год провели не менее 100 процедур ЭКО. Это гарантирует, что пациенты попадают к опытным специалистам.

Сколько попыток дает государство?

Статистика неумолима: успехом заканчивается только 30–40% первых попыток ЭКО. Если беременность не наступила, процедуру можно повторить.

В течение одного календарного года можно пройти не более двух полных программ ЭКО со стимуляцией суперовуляции. Если у пары остались замороженные эмбрионы, количество процедур криопереноса в течение года не ограничено. Их можно делать столько раз, сколько позволяет здоровье. На каждый перенос оформляется отдельное направление.

За что придется заплатить? (Что не входит в ОМС)

Базовая программа (стимуляция, пункция, оплодотворение, перенос эмбриона, базовые анализы и препараты по клиническим рекомендациям) полностью бесплатна. Однако есть услуги, которые ОМС не покрывает:

1. Донорские яйцеклетки или сперматозоиды.

2. Транспортировка и хранение криоконсервированных эмбрионов (если цикл был оплачен пациентом).

3. Хранение собственных ооцитов или спермы (криоконсервация гамет).

4. Дополнительные генетические исследования эмбрионов (ПГТ), если они не входят в базовые показания.

5. Препараты и анализы, не предусмотренные клиническими рекомендациями Минздрава.

Важно: Клиника обязана заранее проинформировать вас обо всех платных услугах и оказывать их только с вашего письменного согласия. Навязывание платных услуг, входящих в стандарт ОМС, незаконно.

Если что-то пошло не так: кто защитит ваши права?

Если вам незаконно отказывают в направлении, заставляют платить за базовые анализы или нарушают сроки оказания помощи, вашим главным защитником выступает Страховая медицинская организация (СМО), выдавшая вам полис ОМС.

Страховые представители бесплатно контролируют сроки, законность отказов и соблюдение клинических рекомендаций. При возникновении любых проблем или сомнений звоните на горячую линию вашей страховой компании. СМО проведет проверку, обяжет клинику устранить нарушение и поможет вам получить положенную по закону медицинскую помощь.