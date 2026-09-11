Рязанцы совершили 240 миллионов операций на 469 миллиардов рублей по картам за полгода

Рязанская область демонстрирует устойчивый тренд на цифровизацию расчетов. По данным Банка России, за первые шесть месяцев текущего года жители региона совершили около 238 миллионов операций с использованием банковских карт. Общий объем этих транзакций, включающих оплату товаров и услуг, переводы и снятие наличных, превысил 469 миллиардов рублей.

Статистика показывает, что потребность в физических деньгах стремительно снижается. На начало июля в обращении у жителей области находилось чуть менее 3,3 миллиона карт. При этом на операции по снятию наличных пришлось лишь 3% от общего числа транзакций. В среднем каждый день рязанцы совершают около 1,3 миллиона безналичных платежей.

Эксперты связывают такой выбор граждан с удобством и выгодой современных финансовых инструментов.

«Люди выбирают безналичные платежи из-за простоты и скорости совершения операций, удобных бонусных программ и кешбэка. Самый популярный способ безналичной оплаты — дебетовая карта. Также все более популярными становятся альтернативные инструменты, например, оплата по QR-коду или с использованием биометрии», — отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.

Высокие показатели безналичного оборота обеспечиваются плотной сетью платежной инфраструктуры. На начало июля в регионе было установлено около 34,5 тысячи устройств для проведения операций: банкоматов, платежных терминалов и POS-аппаратов в торговых точках.