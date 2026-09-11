Рязанский Дворец Первых отметил свое 90-летие масштабным юбилейным концертом

9 сентября в Рязанском Дворце Первых состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию учреждения. Юбилейная программа «Здесь детства светлая пора…» превратилась в настоящее путешествие сквозь время, объединившее богатую историю Дома пионеров и яркие творческие достижения современности.

Особенностью праздника стало необычное ведение программы: роль конферансье исполнил искусственный интеллект. На большом экране оживали архивные страницы прошлого, звучали стихи, а сцена наполнялась энергией сегодняшних воспитанников.

С приветственным словом к собравшимся обратилась ветеран труда Нина Миронова. Она отметила масштабные преобразования, которые претерпел Дворец и его территория за последние годы. В знак уважения и преемственности поколений воспитанники вручили ветеранам памятные знаки «Движения Первых».

Поздравить коллектив и педагогов пришли почетные гости, представляющие руководство региона и города. Среди них были заместитель министра образования Рязанской области Ольга Толубаева, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместители главы администрации города Екатерина Зимина, а также руководители профильных управлений образования, культуры и спорта. Свои поздравления также направили ректор Рязанского института развития образования Ольга Игнатова и представители профильных профсоюзных организаций.

В ходе церемонии были награждены люди, которые многие годы верны Дворцу и вносят неоценимый вклад в развитие дополнительного образования и детского творчества в регионе.

Главными героями праздника, безусловно, стали дети. Зрители насладились яркой программой, в которой выступили образцовые коллективы Дворца: хореографический ансамбль «Своя КОМпания», театр-студия «Эmprompt», танцевально-спортивный клуб «Солнечные ритмы», ансамбли «Верес», «Импульс», «Задоринка» и «Русские узоры», студия фольклора «Росинка», вокалисты из «Новых голосов» и многие другие.

Особый эмоциональный отклик вызвали видеосюжеты о легендарных лагерях «Смена» и «Сказка», поздравление от ансамбля «Крылатая пехота» и трогательный совместный номер родителей и их детей. Символичным финалом вечера стала песня «Ты — человек», объединившая на одной сцене всех участников творческих объединений.

В холлах Дворца для гостей работала тематическая выставка. Экспозиция представила ключевые вехи 90-летней истории учреждения, достижения образцовых коллективов и их творческий путь, позволив гостям еще ближе прикоснуться к наследию Дворца.

90 лет — это история тысяч детей, педагогов и выпускников. Менялись эпохи и названия, но неизменным оставалось главное: создание пространства, где каждый ребенок может раскрыть свои способности, найти друзей и совершить свои первые большие достижения. И эта вдохновляющая история продолжается.