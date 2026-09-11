Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
Новости Касимова

Дмитрий Занин приехал в Касимов для съёмок программы о спорте и истории города

Анастасия Мериакри
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В Касимове проходят съемки телевизионного проекта. В город приехал журналист, ведущий телеканала «Матч ТВ» и лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Занин. Он работает над созданием нового выпуска своей авторской программы «География спорта» (12+).

Как отметил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов, особенность предстоящего выпуска заключается в комплексном подходе к съемкам. В объектив камеры попадают не только местные спортивные объекты и инфраструктура, но и сам город. Зрители федерального канала смогут увидеть уникальную архитектуру Касимова, его уютные улочки и познакомиться с богатой историей края.

Иван Бахилов лично принял участие в знакомстве гостя с городом. Глава округа провел для Дмитрия Занина прогулку по историческому центру Касимова, рассказав о ключевых особенностях и интересных фактах, которые делают этот населенный пункт по-настоящему самобытным. По словам чиновника, журналист с искренним интересом впитывал атмосферу города и высоко оценил его колорит.

В администрации округа уверены, что новый выпуск «Географии спорта» получится ярким и запоминающимся.

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