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Новости России

Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА и ракет в ночь на 11 сентября

Анастасия Мериакри
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Минувшей ночью Ростовская область подверглась масштабной воздушной атаке. Системы противовоздушной обороны успешно отразили удар, уничтожив более 90 беспилотных летательных аппаратов и ракет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Работа ПВО велась над городами Таганрог и Новошахтинск, а также над 10 районами области: Каменским, Тарасовским, Миллеровским, Волгодонским, Чертковским, Боковским, Азовским, Аксайским, Шолоховским и Кашарским. Благодаря слаженным действиям военных, подавляющее большинство воздушных целей было ликвидировано в небе, что позволило минимизировать ущерб на земле.

Несмотря на успешное отражение атаки, падение обломков привело к локальным повреждениям в ряде муниципалитетов. В Миллеровском районе в результате падения фрагментов БПЛА различные повреждения (кровель, дверей, остекления) получили 10 частных домов и хозяйственных построек. Пострадавших среди мирного населения нет. На месте уже работают экстренные службы, оценивая масштаб ущерба.

В Тарасовском районе падение обломков дронов спровоцировало возгорание сухой травы. Огонь был оперативно локализован и полностью ликвидирован пожарными расчетами, жертв и раненых также нет.

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