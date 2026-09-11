В Рязани завершили благоустройство сквера у Дворца молодёжи

Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил о работах по обновлению городских территорий. Преображение общественных пространств ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является важной частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Одним из ключевых объектов, где комплекс работ уже полностью завершен, стал сквер у Дворца молодёжи. Территория получила современное обновление: подрядчики обустроили систему освещения и видеонаблюдения для безопасности горожан, проложили плиточные дорожки, установили новые лавочки и урны. Особое внимание уделили любителям активного образа жизни, оборудовав полноценную спортивную площадку с современными тренажерами.

Кроме того, в августе состоялось торжественное открытие обновленного Воскресенского сквера, который уже успел стать популярным местом для прогулок и отдыха рязанцев.

Масштабное обновление города не останавливается. В настоящее время активные работы по благоустройству ведутся на Лыбедском бульваре, Черезовских прудах и в районе Лесопарка.