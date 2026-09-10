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Новости России

Военный эксперт назвал типы и место запуска дронов, атаковавших Ямал

Анастасия Мериакри
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Беспилотный летательный аппарат атаковал объект топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). В результате падения обломков на территории предприятия возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано экстренными службами.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил историческую значимость инцидента, назвав его первым случаем удара по арктической части округа. Расстояние от линии соприкосновения или границы в направлении Сибири до Нового Уренгоя составляет примерно 2800 километров, что делает подобную атаку сложной логистической задачей для противника.

В комментарии изданию aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин проанализировал технические особенности произошедшего. По его словам, для удара по столь удаленному объекту использовались дроны с большим радиусом полета.

«Атаковали дроны с большим радиусом полета, это “Лютый”, FP-1. Запускать могли из Сумской области, как раз по дороге на Новый Уренгой», — пояснил эксперт.

Также Василий Дандыкин обратил внимание на способ навигации беспилотников. Он отметил, что дроны данного типа используют систему «Старлинк» для передачи данных и точного наведения на заранее заданную цель.

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