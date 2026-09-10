Массовое отключение света произошло в Рязани вечером 10 сентября

В Рязани вечером 10 сентября зафиксировано отключение электроснабжения. Инцидент произошел в 20:30 в результате технологического нарушения на сетях.

По данным энергетиков, без света остались потребители, проживающие по следующим улицам: Свободы, Щедрина, Подгорная, Скоморошинская, 26 Бакинских комиссаров, Войкова пер., Лево-Лыбедская, Николодворянская, Садовая, Фирсова, Вознесенская, Урицкого, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская, Совхозная, Совхозный 1-й проезд.

В настоящее время на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка электросети, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу электроэнергии потребителям.

Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет 2 часа.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, горожане могут обращаться по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.