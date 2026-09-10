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Новости России

Медведев назвал слухи об осенней мобилизации лживой провокацией противника

Анастасия Мериакри
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в России полностью отсутствуют предпосылки для проведения новой волны мобилизации. Потребности Вооруженных сил страны, по его словам, полностью закрываются за счет военнослужащих по контракту и добровольцев. Об этом политик сообщил в интервью газете «Ведомости».

Комментируя появляющиеся в информационном поле разговоры о возможном осеннем призыве, Дмитрий Медведев категорично назвал их «лживой провокацией». Он отметил, что подобные слухи распространяются киевской властью, которая в настоящее время испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов.

Политик связал резкий рост количества фейков и информационных атак с текущим электоральным периодом в России. Медведев выразил уверенность, что противник пытается использовать это время, чтобы ослабить страну изнутри, расколоть общество и раскачать внутреннюю ситуацию.

«Очевидно, что враг пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри. Чтобы расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию. И в конечном счете помешать нам достичь целей спецоперации. Не дать нам победить», — подчеркнул зампред Совета безопасности.

Касательно перспектив окончания специальной военной операции Дмитрий Медведев отметил, что Россия, безусловно, заинтересована в скорейшем завершении конфликта. Однако он обозначил ключевое и непреложное условие: боевые действия должны прекратиться исключительно на российских условиях.

«Это необходимо для того, чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или его разрастания в мировой», — резюмировал политик.

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