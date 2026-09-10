В рязанских троллейбусах запустили аудиогиды

Общественный транспорт Рязани становится не только средством передвижения, но и источником новых знаний. В салонах троллейбусов начали работу специальные аудиогиды, которые превращают обычную поездку в увлекательную мини-экскурсию по родному городу, сообщает ГТРК «Ока».

Теперь пассажиры могут услышать не только стандартное объявление названия следующей остановки, но и интересные факты о ней. В аудиороликах рассказывается об истории появления остановочных пунктов, о расположенных поблизости достопримечательностях, а также о том, как раньше назывались те или иные улицы и площади. Такой формат позволяет горожанам и гостям Рязани с новыми открытиями взглянуть на привычные маршруты.

Такие аудиогиды сейчас работают на маршрутах №1, 3, 10 и 16. Развитие проекта на этом не остановится. В дальнейшем организаторы планируют расширить функционал гидов и добавить к аудиороликам видеоформат.