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Транспорт и дороги

В Рязанской области за полгода 29 тысяч водителей оштрафовали за непристегнутый ремень

Анастасия Мериакри
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Госавтоинспекция Рязанской области подвела итоги работы систем автоматической фиксации нарушений за первые шесть месяцев года. Данные показывают, что, несмотря на большое количество выписанных штрафов, ситуация на дорогах региона становится безопаснее.

Как сообщил в эфире ГТРК «Ока» заместитель начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции Игорь Харчиков, за полгода 29 тысяч автовладельцев получили штрафы в размере 1,5 тысячи рублей за непристегнутый ремень безопасности.

При этом эксперт уточнил, что функцию фиксации этого конкретного нарушения выполняют лишь 19 камер. Всего в регионе установлено 376 комплексов фото- и видеофиксации, из которых непосредственно нарушения ПДД фиксируют 259 (стационарные, передвижные и мобильные). В текущем году парк камер планируется расширить еще на 14 единиц.

Самым массовым нарушением среди рязанских водителей остается превышение скоростного режима. За отчетный период вынесено более миллиона постановлений о штрафах, а общая сумма взысканий приближается к одному миллиарду рублей.

Однако в Госавтоинспекции отмечают положительную динамику: по сравнению с 2025 годом водители стали более дисциплинированными, а общий размер выписанных штрафов начал сокращаться. Количество ДТП в регионе сократилось на 10%, а число случаев гибели людей на дорогах уменьшилось на внушительные 30%.

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