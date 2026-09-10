В Махачкале из-за БПЛА возникли пожары в театре и порту

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на столицу Дагестана. Об этом сообщил врио главы региона Федор Щукин, подчеркнув, что все воздушные цели были уничтожены, а жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По словам Федора Щукина, несмотря на успешную работу ПВО, падение фрагментов сбитых дронов привело к локальным возгораниям на объектах городской инфраструктуры. Очаги огня были зафиксированы на территории портовой инфраструктуры Махачкалы, а также в здании Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы.

Расчеты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий и полностью ликвидировали возгорания. Угрозы для жизни и здоровья населения не было.

В связи с произошедшим Федор Щукин обратился к жителям Дагестана с просьбой воздержаться от публикации в социальных сетях любых фотографий и видеозаписей, фиксирующих работу систем ПВО, полеты беспилотников или последствия падения их обломков.