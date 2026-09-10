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Экономика и бизнес

В Рязанской области выявили нарушения при продаже зерна

Анастасия Мериакри
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели работу по предупреждению нарушений в агропромышленном комплексе. В ходе обязательного профилактического визита, состоявшегося 20 августа 2026 года, были выявлены недочеты в документации местного хозяйствующего субъекта, занимающегося реализацией зерна.

В ходе проверки товарно-сопроводительной документации инспекторы обратили внимание на неполноту сведений в товарно-транспортных накладных. В документах отсутствовала обязательная информация, регламентируемая законом: о происхождении зерна и годе его урожая, о целевом назначении продукции (для пищевых или кормовых целей), о направлении зерна (на хранение и (или) переработку).

Подобные упущения являются нарушением пункта 2, подпункта 1 пункта 16 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874).

В ведомстве подчеркивают, что визит носил исключительно профилактический характер, направленный на помощь бизнесу в соблюдении законодательства. Выявленные нарушения в области качества и безопасности зерна были устранены хозяйствующим субъектом самостоятельно еще до окончания проверки.

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