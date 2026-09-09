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Новости России

Три человека, включая 4-летнего ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Анастасия Мериакри
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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Курскую область 9 сентября ранения получили три человека, в том числе малолетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы региона, один из ударов пришелся по селу Ольховка Хомутовского района. В результате атаки пострадали мать и ее четырехлетний сын. Женщина получила множественные осколочные ранения рук и лица. У ребенка диагностированы множественные ранения голени, колена, живота и лица.

Пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь на месте. В настоящее время решается вопрос об их безопасной транспортировке в Курскую областную клиническую больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Еще одно нападение дронов зафиксировано в селе Мокрушино Беловского района. Там ранение получил 43-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина имеет множественные слепые ранения лица, шеи и рук, а также проникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки.

Ему также была оказана первая помощь. Ведется подготовка к его госпитализации в медицинские учреждения Курска.

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