Обзор главных событий за минувшие выходные. Над Рязанской областью сбито более 50 БПЛА, есть пострадавший…

Прошедшие выходные в Рязани и области выдались насыщенными на события. Если вы пропустили информацию, читайте о главных материалах в обзоре «7 инфо».
В ночь на воскресенье, 6 сентября, и утром силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территории Рязанской области. Как сообщил губернатор Павел Малков, было уничтожено свыше 50 БПЛА.
По словам главы региона, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, также произошло возгорание на одном из предприятий.
В результате атаки пострадал один местный житель, ему оказывается медицинская помощь.
Губернатор обратился к жителям области с призывом соблюдать меры безопасности: не трогать обломки БПЛА и незамедлительно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112. Кроме того, рязанцам рекомендовали избегать открытых участков и не подходить к окнам.
Происшествия и безопасность
- В Шиловском районе водолазы обнаружили тело мужчины, утонувшего в Оке.
- Транспортная полиция совместно с ФСБ пресекла попытку подростка поджечь батарейный шкаф на объекте железной дороги.
- Двое рязанцев получили почти 10 лет тюрьмы за покушение на сбыт наркотиков.
- Жительница Касимова лишилась 35 тысяч рублей, купив несуществующий товар у мошенников на сайте объявлений.
Коммунальная сфера
- В Рязани произошло крупное аварийное отключение электричества — без света остались 12 улиц; позже энергоснабжение полностью восстановили.
Власть и общество
- Губернатор Малков посетил предприятия Шиловского района — завод ОПС-Шилово и карандашную фабрику «Красин».
- С начала года в области оштрафовали почти 1,5 тысячи нелегальных торговцев.
- Ветеран из региона отметил 100-летний юбилей.
Культура — утраты
- Умерла поэтесса Раиса Купавская, почти 10 лет возглавлявшая рязанское отделение Союза писателей России.
- Скончался Виктор Кирякин, экс-замдиректора Рязанского музыкального театра.
Спорт
- Александра Трусова (Игнатова), уроженка Рязани, завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, набрав 221,06 балла.