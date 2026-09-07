Обзор главных событий за минувшие выходные. Над Рязанской областью сбито более 50 БПЛА, есть пострадавший…

Прошедшие выходные в Рязани и области выдались насыщенными на события. Если вы пропустили информацию, читайте о главных материалах в обзоре «7 инфо».

В ночь на воскресенье, 6 сентября, и утром силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территории Рязанской области. Как сообщил губернатор Павел Малков, было уничтожено свыше 50 БПЛА.

По словам главы региона, обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, также произошло возгорание на одном из предприятий.

В результате атаки пострадал один местный житель, ему оказывается медицинская помощь.

Губернатор обратился к жителям области с призывом соблюдать меры безопасности: не трогать обломки БПЛА и незамедлительно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112. Кроме того, рязанцам рекомендовали избегать открытых участков и не подходить к окнам.

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