Саша вернулась! Трусова завоевала серебро в Токио и установила уникальный рекорд

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) стала серебряным призёром турнира Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 221,06 балла.

Победу одержала японка Мао Симада. Спортсменка получила 231,32 балла, исполнив тройной аксель и четверной тулуп. Третье место заняла россиянка Анна Фролова с результатом 207,86 балла.

Ещё одна представительница России Камилла Нелюбова стала пятой. В сумме за две программы она набрала 201,34 балла.

Главным событием выступления Трусовой стал четверной лутц. Александра чисто приземлила сложнейший прыжок в произвольной программе и вошла в историю женского одиночного катания.

6 сентября в Токио российская фигуристка первой в истории исполнила четверной прыжок на международных соревнованиях после рождения ребёнка. Летом 2025 года у Трусовой и её мужа, фигуриста Макара Игнатова, родился сын Михаил. Мальчик приехал вместе с мамой в Японию.

Трусова вышла замуж за Игнатова в августе 2024 года. До неё после родов на международные соревнования возвращалась только японская фигуристка Мики Андо.

Выступление ученицы оценила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Она призналась, что переживала за спортсменку и хотела увидеть возвращение Трусовой с четверными прыжками.

«Молодец, что тут ещё скажешь? Конечно, я за неё волновалась, хотела, чтобы она сделала своё, и для неё это было очень важно. Сделала», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Тренер добавила, что к концу программы Трусова заметно устала, однако продолжала выполнять установки команды до последнего.

«Она поставила себе задачу обязательно показать, что Саша, которую все ждали, вернулась и она не может выходить без четверных. Я очень рада. На самом деле. Эта девочка заслужила всего самого лучшего», — сказала Тутберидзе.

По материалам «Чемпионат».