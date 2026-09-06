Скончался Виктор Кирякин, бывший замдиректора Музтеатра в Рязани

4 сентября на 74-м году жизни умер Виктор Кирякин, много лет работавший в Рязанском музыкальном театре. О его смерти сообщили в учреждении.

С 2008 по 2025 год Виктор Кирякин занимал должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе. За это время он отвечал за то, чтобы театр мог работать без сбоев.

В его обязанности входило обеспечение исправности оборудования, порядка в помещениях, тепла и комфортных условий для артистов, сотрудников и зрителей. Коллеги отмечают его ответственность, твёрдость характера и профессионализм.

В Рязанском музыкальном театре Виктора Кирякина назвали человеком, на котором держалась значительная часть повседневной работы учреждения.

«Его отличали мужество, стойкость, бескомпромиссность и большая любовь к театру», — говорится в сообщении.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Виктора Кирякина. Память о нём сохранят коллеги и друзья, с которыми он долгие годы работал в театре.

О дате и времени прощания не сообщается.

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