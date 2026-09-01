В Рязани пройдет масштабный «Кинодень» с участием экспертов Киностудии Горького

4 сентября 2026 года Рязанская областная библиотека имени Горького станет эпицентром культурно-просветительской жизни региона. Здесь состоится масштабное событие «Кинодень», посвященное актуальным вопросам создания и восприятия детского кино. Мероприятие пройдет в рамках образовательного блока регионального творческого фестиваля «АРТ веретено» по направлению «киноискусство» и обещает стать одной из самых ярких точек культурной карты осени.

Союз библиотеки и легенды советского кино

Организаторами события выступили сразу три партнера: сама библиотека, Киностудия имени Горького и министерство культуры Рязанской области. Такое объединение ресурсов и экспертизы — не случайность, а логичное продолжение плодотворного сотрудничества, официально закрепленного соглашением между библиотекой и киностудией еще в апреле 2026 года.

Это партнерство открывает перед регионом новые возможности: развитие кинокультуры в области, реализацию совместных образовательных программ и творческих инициатив, которые будут работать на долгосрочную перспективу.

Тема, которая волнует всех: как говорить с юным зрителем

Тема «Кинодня» — «Детское кино в эпоху перемен» — выбрана не случайно. В условиях стремительно меняющегося медиапространства, когда ребенок с раннего возраста окружен контентом со всего мира, перед авторами, педагогами и родителями встают новые вызовы.

Участникам мероприятия предстоит обсудить ключевые вопросы: как создавать контент, который будет услышан современным юным зрителем; какую ответственность несет создатель за смысловое наполнение продукта; и какие инструменты воздействия кинематографа на формирование ценностей и культурного кода нового поколения существуют сегодня.

Насыщенная программа: от теории к практике

«Кинодень» обещает стать событием, где каждый найдет что-то интересное для себя — от теоретических дискуссий до практических мастер-классов.

Торжественное открытие и паблик-ток

Мероприятие стартует с официального открытия, на котором выступят представители всех организаций-партнеров. Сразу после этого начнется паблик-ток «Киностудия Горького сегодня: тренды, технологии, проекты». В формате живого диалога эксперты индустрии обсудят механизмы влияния кинематографа на детскую психику и вопросы авторской ответственности за смысловое содержание продукта.

Презентация учебных проектов Кинокампуса

На большом экране покажут лучшие короткометражные фильмы и анимационные работы студентов Кинокампуса Киностудии Горького. Каждая из этих работ — попытка молодых авторов найти общий язык со своим зрителем. После просмотра состоится открытое обсуждение тем, волнующих новое поколение кинематографистов, а также презентация возможностей для партнерства.

Воркшоп по мобильному кинопроизводству

Одна из самых практичных частей программы. Участники освоят все этапы создания короткого видео прямо в зале библиотеки, используя только смартфон: от разработки идеи и раскадровки до съемки. Эксперты поделятся методиками интеграции мобильного кино в работу учреждений культуры и расскажут, как на базе библиотек и домов культуры запускать просветительские медиа-кружки и кинолаборатории.

Лекция-практикум «От идеи к звуку»

Слушатели узнают, как интонация, тембр и ритм речи меняют авторский замысел и формируют эмоциональное восприятие зрителя. Особое внимание будет уделено роли искусственного интеллекта в современной озвучке — от синтеза речи до дискуссий о возможном полном замещении живых актеров. В рамках панельной дискуссии эксперты поговорят о том, как нейросети уже сегодня меняют подготовку специалистов в кино, дизайне и анимации.

Классика на большом экране

Завершится «Кинодень» показом и обсуждением легендарного фильма «Доживём до понедельника». Экскурсовод Киностудии Горького расскажет об истории создания картины и о том, почему истории о страхе, смелости и взрослении нуждаются сегодня в новом прочтении.

Как принять участие

«Кинодень» — это открытая площадка для всех, кто интересуется кино, медиа и современными культурными трендами. Это уникальный шанс не только узнать о трендах современного кинопроизводства из первых уст, но и попробовать себя в роли мобильного кинодела, погрузиться в секреты актерской озвучки и заново открыть для себя классику советского кинематографа.

Принять участие в мероприятиях «Кинодня» могут все желающие, вход — свободный, но нужна предварительная регистрация.

Возрастное ограничение 6+.