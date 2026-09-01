В Рязани из частного владения истребовали участок берега реки Плетенка

В Рязани восстановлена законность в сфере использования водных и земельных ресурсов. По требованию Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры суд обязал вернуть в государственную собственность часть береговой полосы реки Плетенка, которая ранее была незаконно включена в границы частного земельного участка.

В ходе проверки исполнения земельного и водного законодательства надзорное ведомство установило факт незаконного формирования земельного участка на территории города Рязани. Выяснилось, что один из граждан поставил на кадастровый учет землю, в состав которой вошла часть береговой полосы реки Плетенка.

Согласно Водному кодексу РФ, береговые полосы водных объектов общего пользования предназначены для свободного доступа граждан и не могут находиться в частной собственности.

С целью устранения выявленных нарушений и возвращения земель общего пользования в собственность Российской Федерации природоохранный прокурор обратился в суд с соответствующим иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Московский районный суд города Рязани рассмотрел дело и полностью удовлетворил требования прокурора. Решение суда обязывает исключить спорный участок береговой полосы из границ частного владения и вернуть его в государственный фонд.

В природоохранной прокуратуре подчеркнули, что процесс фактического устранения нарушений и приведение кадастровых данных в соответствие с законом находится на строгом контроле надзорного ведомства.