В Рязани 104-й день рождения отметил ветеран ВОВ, защитник Ленинграда Валентин Козлов

В Рязани чествуют героя, чья биография стала примером истинного мужества и стойкости. 28 августа свой 104-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, бывший матрос Балтийского флота Валентин Константинович Козлов. Юбиляр встретил эту знаменательную дату в окружении заботы, внимания и искренней благодарности земляков.

Особую атмосферу празднику придали воспитанники из детского сада №111 города Рязани. Дети исполнили для Валентина Козлова песню и от всей души пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С цветами и памятными подарками к юбиляру также прибыли представители городской администрации: заместитель начальника управления дополнительных мер социальной поддержки Елена Кондрашова и специалист ведомства Евгения Асаева. Они передали ветерану слова признательности за его неоценимый вклад в победу и мирное небо над головой.

На фронт Валентин Козлов был призван в августе 1941 года. Службу проходил в рядах Балтийского флота, принимая непосредственное участие в героической обороне Ленинграда. В апреле 1942 года получил тяжелое ранение и был эвакуирован в госпиталь.

Пройдя длительное лечение, Валентин Козлов вернулся в родную Рязанскую область. Свою послевоенную жизнь он посвятил созидательному труду, отработав 40 лет механиком на речных пароходах. Удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медали «За оборону Ленинграда».

Главная опора и отрада ветерана — большая и дружная семья, в которой растут трое внуков, три правнука и правнучка.