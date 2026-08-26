В новом детском саду Рязани откроют музей сказки, интерактивные арт-зоны и коворкинг-центры

До Дня знаний остается менее недели. В эти дни в Рязани традиционно проходит масштабный августовский педагогический форум, где обсуждаются ключевые задачи предстоящего учебного года. Глава администрации города Борис Ясинский принял участие в мероприятии, наградил отличившихся педагогов и рассказал о планах по развитию городской образовательной инфраструктуры.

Мэр подчеркнул, что за успехами каждого ребенка стоит огромный ежедневный труд учителей. Именно педагоги помогают школьникам тянуться к знаниям, находить себя в спорте и творчестве, участвовать в проектах и определяться с будущей профессией.

«Мы стараемся поддерживать педагогов и расширять возможности для получения качественного образования», — отметил Борис Ясинский, вручив награды за особые достижения в сфере образования.

В настоящее время завершается строительство современного детского сада в жилом комплексе «Метропарк». Его особенность — насыщенная развивающая среда: здесь появятся музей «Экспериментариум», музей сказки, интерактивные арт-зоны, коворкинг-центры, а также специальные пространства для физического развития и получения первых трудовых навыков.

Кроме того, в Рязани продолжается строительство новых школ в микрорайонах «Олимпийский» и Семчино. В числе приоритетных задач на будущее — возведение учебных заведений в районе ДПР-7 и в поселке Мервино.

Власти города активно укрепляют инфраструктуру существующих учреждений. К началу нового учебного года обновленные пространства готовы принять воспитанников детских садов № 10, 59, 150 и учеников школы № 19 (25).

Значительный вклад вносит программа местных инициатив: в этом году благодаря ей в рязанских школах появилось 7 новых спортивных площадок, приведены в порядок 3 стадиона, а также проведено комплексное благоустройство пришкольных территорий.

Отдельным и важнейшим блоком форума стала безопасность детей. В городе усиливается контроль на входах в учебные заведения. На постоянной основе проводятся дополнительные противопожарные тренировки и отрабатываются четкие алгоритмы действий персонала и учащихся при возникновении любых угроз.

Подводя итоги, Борис Ясинский отметил, что форум получился продуктивным: у городской системы образования есть четкое понимание того, над чем работать и в каком направлении двигаться дальше.