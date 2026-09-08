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Новости России

Гибель альпинистов в Кабардино-Балкарии стала самой массовой в России с 2002 года

Никита Рязанцев
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Гибель альпинистов в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии может стать самой масштабной такой трагедией за 24 года, пишет ТАСС.

Лавина с горы Мижирги сошла вечером 6 сентября. Первоначально сообщалось о 11 погибших. В группе было 33 альпиниста: десять человек спустились сами, шесть получили травмы и были доставлены в больницы.

По последним данным, погибли 12 человек, а судьба еще пятерых остается неизвестной.

«ЧП может стать самым крупным по числу жертв с 2002 года, когда в Кармадонском ущелье погибла съемочная группа Сергея Бодрова — младшего», — передает агентство.

Тогда жертвами стали не менее 125 человек, включая местных жителей и кинематографистов.

Вечером во вторник поисково-спасательные операции в Безенгийском ущелье приостановили из-за тяжелых погодных условий. С помощью вертолета удалось эвакуировать 12 тел погибших.

Планируется возобновить поисковые работы с наступлением рассвета 9 сентября.

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