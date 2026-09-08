Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Саратову

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать Саратовскую область, с высокой долей вероятности запустили в Харьковской области, рассказал «АиФ» военный эксперт Василий Дандыкин.

Глава региона Роман Бусаргин утром во вторник заявил, что в результате удара пострадали десять человек, включая троих детей. Шесть раненых госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Также сообщалось, что повреждения получили несколько зданий в Саратове. На месте работали экстренные службы.

«На Саратов могли из Харьковской области запустить. Если смотреть по карте, то примерно с этого направления могли лететь», — пояснил Дандыкин.

Минувшей ночью военные перехватили 384 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Саратовскую область.