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Новости Касимова

Журналист «Матч ТВ» снимет выпуск «Географии спорта» в Касимове

Анастасия Мериакри
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12 сентября Касимов посетит известный спортивный журналист, ведущий телеканала «Матч ТВ» и лауреат престижной премии ТЭФИ Дмитрий Занин. Он приедет в Рязанскую область для съемок эпизода своей авторской программы «География спорта» (12+).

Дата для визита журналиста выбрана не случайно. Приезд съемочной группы совпадет с двумя масштабными событиями в жизни Касимова: празднованием Дня города и вечерним легкоатлетическим забегом «Динамо бежит» на дистанцию 10 километров. Спортивный драйв и праздничная атмосфера станут отличным фоном для сюжета.

При этом, по словам главы администрации Касимовского округа Ивана Бахилова, зрители увидят не только спортивные объекты и соревнования. Дмитрий Занин планирует посетить различные локации, чтобы раскрыть многогранность города.

«Уверен, что участие такого известного журналиста станет отличной возможностью показать красоту и гостеприимство Касимовской земли на всю страну», — отметил Иван Бахилов.

Глава администрации призвал касимовцев и гостей округа стать частью этого события. Жителей приглашают активно участвовать в праздничных мероприятиях 12 сентября, поддержать родной город. Эфир позволит миллионам телезрителей по всей России открыть для себя туристический и спортивный потенциал одного из старейших городов Рязанской области.

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