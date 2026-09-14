В Клепиковском районе вынесли приговор мужчине за хранение частей оружия и патронов

Клепиковский районный суд Рязанской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил оборота оружия. Мужчина признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия.

Как установило следствие, с 2009 года по март 2024 года подсудимый незаконно держал в своем жилище запрещенные предметы. В тайнике мужчины были обнаружены основные части нарезного оружия, а также 40 патронов.

Данные предметы были выявлены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту проживания фигуранта.

Суд квалифицировал действия мужчины по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Принимая во внимание обстоятельства дела, судья назначил виновному наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.