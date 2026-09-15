Под Рязанью мужчина больше года жил в чужом доме в Солотче

В Солотче полицейские задержали местного жителя, который больше года прожил в чужом доме и выносил оттуда вещи хозяина. Мужчину нашли благодаря записной книжке, которую он забыл под кроватью. Часть украденного изъяли прямо из сарая на его участке, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

О пропаже заявил 51-летний москвич, который приехал проверить дом в Солотче после долгого перерыва. Хозяин не появлялся там почти полтора года. На двери он увидел незнакомый замок, ключ не подошел, и мужчина решил, что старый замок просто сломался. Он взломал новый замок и зашел внутрь.

Дома москвич обнаружил явные следы чужого присутствия и длинный список пропавших вещей. Исчезли две бензопилы, два бензогенератора, два газовых баллона, бензотриммер, телевизор и ноутбук. Вместе с ними пропали 20 курительных трубок, барометр, самогонный аппарат, мангал и рыболовные удочки.

На осмотр дома выехали оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области вместе с криминалистами. Под кроватью они нашли записную книжку злоумышленника, который явно провел в доме не один день. Записи в блокноте помогли полицейским выйти на след 64-летнего жителя Солотчи.

Мужчину задержали, а на его приусадебном участке в сарае нашли часть украденных вещей. По предварительным данным, местный житель приметил пустующий дом больше года назад. Он взломал замок, а обстановка внутри ему настолько понравилась, что он остался там жить и повесил на дверь свой замок.

Постепенно мужчина начал выносить из дома технику и вещи хозяина. Часть похищенного он продавал случайным знакомым, а курительные трубки, удочки и несколько других предметов планировал оставить себе. Остальное имущество он собирался продать позже, но не успел.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, кража с незаконным проникновением в жилище. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.