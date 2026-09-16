ФИПИ назвал главные ошибки в ЕГЭ-2026 по русскому языку

Выпускники ЕГЭ-2026 по русскому языку регулярно путали «помагать» и «помогать», «зделать» и «сделать». Такие ошибки нашли эксперты ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) и описали их в методических рекомендациях для учителей, с которыми ознакомилось РИА Новости.

ФИПИ начал публиковать разборы типичных ошибок участников экзамена 2026 года. Орфографический уровень развернутых ответов в целом высокий, но часть ошибок повторяется из года в год. Больше всего проблем у выпускников с корнями, приставками и суффиксами слов.

В корнях встречались «упамянул» вместо «упомянул» и «периуд» вместо «период». С приставками попадались «преобретает», «зделать», «безценный». В суффиксах писали «далие» вместо «далее», а мягкий знак терялся в словах «решив остатся» и «хочет отказатся».

Отдельная беда, н и нн в разных частях речи: «даные», «жизненого», «самоотверженость». Путаница возникает с предлогами: вместо «в течение» писали «в течении года», вместо «вследствие» — «вследствии».

Эксперты выделили и слова на периферии школьной программы: вместо «в преддверии» пишут «впредверии», а вместо «за счёт» — «засчет».

Рекомендации адресованы учителям, которые готовят будущих выпускников. ФИПИ планирует и дальше разбирать ошибки ЕГЭ, чтобы школьники успели их проработать до экзамена 2027 года.