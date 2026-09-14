Ночная атака дронов на Ростовскую область: что известно

Около 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью во время отражения воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны сбили над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Аксаем и 16 районами области. Под ударом оказались Аксайский, Мясниковский, Белокалитвинский, Азовский, Кашарский, Морозовский, Каменский, Миллеровский, Боковский, Родионово-Несветайский, Зерноградский, Чертковский, Неклиновский, Тарасовский, Шолоховский и Обливский районы.

По предварительным данным, люди не пострадали. При этом падение обломков беспилотников привело к повреждениям зданий, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В Аксайском районе дрон повредил 18-й этаж строящегося дома. В Кировском районе Ростова-на-Дону поврежден автомобиль, во дворе жилого дома нашли обломки БПЛА.

В Каменском районе выбило стекла в двух квартирах. В Мясниковском районе повреждена линия электропередачи, без электричества остались 30 частных домов.

Последствия атаки зафиксировали и в Неклиновском районе. Там повреждены окна и кровля частных домов, а также автомобили.

Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий. После их завершения специалисты администраций оценят ущерб и определят объем помощи пострадавшим жителям.

Губернатор отметил, что информация о последствиях воздушной атаки еще уточняется.