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Политика

Что грозит России после голосования Конгресса США по «адским санкциям»

Алексей Самохин
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Палата представителей США приняла законопроект, который даёт Белому дому право вводить дополнительные санкции против России. В СМИ их называют «адские санкции». За документ проголосовали 262 конгрессмена, против высказались 159. Теперь его направят на подпись президенту Дональду Трампу, ранее его уже одобрил Сенат.

Законопроект разработала группа сенаторов от обеих партий. Заметную роль в этом процессе сыграл умерший сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Документ систематизирует часть уже принятых против России мер. В нём прописан список должностей в российском руководстве, против которых обязательно должны действовать санкции. Такие же требования касаются военачальников и иностранных граждан, поддерживающих российский ВПК.

Отдельное место в законопроекте занимают пошлины. Президент США обязан повысить пошлины на все товары из России, их максимальный размер может достигать 500%. Для стран из пятёрки крупнейших покупателей российской нефти и газа предусмотрены пошлины до 100%, если они продолжат закупки энергоносителей у России.

Документ вводит ограничения против судов, которые перевозят российскую нефть, уран, уголь и другие товары. Также прописан запрет на инвестиции американских граждан в Россию и запрет поставок энергоресурсов из США в Россию.

При этом у президента остаётся право не выполнять положения законопроекта, если он сочтёт это необходимым для защиты национальных интересов США. Для отмены санкций администрации нужно будет договариваться с Конгрессом.

В Белом доме уже дали понять, что не считают документ обязательным к исполнению. Госсекретарь Марко Рубио назвал его «ценным инструментом».

«Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его», — сказал Рубио.

Он добавил, что Трамп и без этого закона может вводить санкции против России при необходимости.

Часть конгрессменов считает законопроект неудачным: он даёт администрации основания для пошлин против крупных торговых партнёров США. Демократы в последние годы, наоборот, стараются ограничить полномочия Белого дома в этой сфере.

Судьба документа теперь зависит от решения Трампа. Он может подписать закон, наложить вето или просто не применять большинство его положений на практике, отмечает «Интерфакс»

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