Украинская армия столкнулась с серьёзным дефицитом беспилотников, а оставшиеся аппараты эффективно уничтожают российские силы. Такое мнение в разговоре с изданием «Абзац» высказал член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам эксперта, российская армия наносит удары по предприятиям, производящим беспилотники, причём не только в центральных районах страны, но и у западной границы Украины. Одновременно уничтожаются операторы вражеских дронов, а также поезда, которые доставляют ВСУ боеприпасы.

«Это связано с тем, что мы бьём и по дальним тылам, и по ближним, и по тем предприятиям, которые их производят», — объяснил Дандыкин.

Эксперт также обратил внимание на снижение эффективности украинской противовоздушной обороны. По его словам, ситуацию усугубляет нехватка финансирования, которое президент Украины Владимир Зеленский пытается получить у европейских партнёров.

Отдельно военный эксперт отметил усиление российских систем ПВО. По его словам, это позволяет эффективно отражать атаки оставшихся у Киева беспилотников.

«Недавно на Москву пытались пробраться, не получилось, на Чёрном море то же самое. Все беспилотники, что от них летят, уничтожаются нашими силами с воздуха, поэтому они решили пуститься во все тяжкие и бьют куда попало», — подытожил Дандыкин.

По мнению эксперта, у украинской стороны сейчас просто не хватает ресурсов, чтобы вести атаки по всем направлениям одновременно.