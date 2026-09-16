Фото: прокуратура Рязанской области
Происшествия

Иностранец пытался откупиться от полицейских в Рязанском округе

Алексей Самохин
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Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение по делу о покушении на дачу взятки. Дело в отношении 43-летнего иностранного гражданина направлено в Рязанский районный суд.

По версии следствия, в начале июля 2026 года мужчину остановили сотрудники ДПС для проверки документов после нарушения во время управления автомобилем. Чтобы избежать административной ответственности, обвиняемый предложил инспекторам незаконное денежное вознаграждение. Общая сумма предлагаемой взятки превысила 10 тысяч рублей в рублях и иностранной валюте.

Сотрудники полиции от получения денег отказались и сообщили о попытке подкупа. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ, покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он ожидает рассмотрения дела в суде.

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