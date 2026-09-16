В Мемориальном парке пройдет легкоатлетический забег в честь Дня учителя

1 октября в 16:00 в Мемориальном парке состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег, посвященный Дню учителя». К участию приглашаются педагоги, воспитатели детских садов и работники сферы дополнительного образования.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров. Соревнования пройдут в четырех возрастных категориях: женщины и мужчины от 20 до 30 лет, а также женщины и мужчины в возрасте 31 года и старше.

Победители и призеры получат памятные призы и грамоты. Помимо этого, в каждой возрастной группе учреждены специальные номинации: «За волю к победе», «Самый опытный участник», «Самый креативный подход к экипировке», «Самый активный учитель» и «Самый многочисленный коллектив».